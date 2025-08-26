Актриса Ксения Алферова снялась в купальнике. Звезда позировала в солнцезащитном монокини на доске для сап-серфинга и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Я — особь водоплавающая. Если уж оказываюсь на море, то из него выйти никак не могу. Предпочитаю быть в нем и плавать, плавать, плавать. Когда море спокойное, то с утра пораньше на сапе в тишине отправиться куда-нибудь в дальние дали — это не менее прекрасно. Это другое. Это не вовлеченность, а созерцательность. Вдох, выдох, губы соленые, легкий бриз освежает и ласкает, ты скользишь по поверхности, смотришь вдаль, молчишь, слушаешь, твое сердце бьется спокойно, ты ловишь ритм моря, наполняешься его спокойствием, свободой, огромностью», — поделилась телеведущая.
Артистка отдыхает с дочерью в Крыму. Алферова рассказала подписчикам, что отправилась в путешествие с Евдокией на автомобиле.
Актриса замужем за коллегой Егором Бероевым. Их дочери 18 лет, однако супруги ни разу не показывали ее поклонникам, и сама девушка не появлялась на публике.
Телеведущая — дочь народной артистки РФ Ирины Алферовой и болгарского дипломата Бойко Гюрова. Когда Ксении было два года, актриса рассталась с мужем. После этого звезда начала встречаться с Абдуловым, с которым познакомилась в «Ленкоме». В 1976 году пара поженилась, и артист удочерил падчерицу. А в 1993 году супруги развелись. В программе «Привет, Андрей!» Алферова рассказывала, что в расставании был виноват Абдулов, измены которого она не стала терпеть.