Ксения Алферова снялась в купальнике

«Я — особь водоплавающая. Если уж оказываюсь на море, то из него выйти никак не могу. Предпочитаю быть в нем и плавать, плавать, плавать. Когда море спокойное, то с утра пораньше на сапе в тишине отправиться куда-нибудь в дальние дали — это не менее прекрасно. Это другое. Это не вовлеченность, а созерцательность. Вдох, выдох, губы соленые, легкий бриз освежает и ласкает, ты скользишь по поверхности, смотришь вдаль, молчишь, слушаешь, твое сердце бьется спокойно, ты ловишь ритм моря, наполняешься его спокойствием, свободой, огромностью», — поделилась телеведущая.