Звезда «Глухаря» снялась в спортивном костюме, который носила в 7 классе

Актриса Мария Болтнева показала себя в спортивном костюме, который носила в подростковом возрасте
Актриса Мария Болтнева снялась в спортивном костюме, который носила в 7 классе. Звезда «Глухаря» позировала на стуле во время рыбалки с сыном и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Что в 7 классе на физкультуре, что сейчас этот олдскульный костюмчик из 90-х сидит оверсайз. Когда же я вырасту… Мама умеет сохранить реликвию», — призналась артистка.

Знаменитость стала многодетной матерью в 28 лет. Она родила тройню 22 ноября 2011 года. Звезда рассказывала в личном блоге, что ей было очень тяжело вынашивать мальчиков, и потом она с трудом управлялась с младенцами, хотя у нее была помощь.

С отцом сыновей актером Георгием Лежавой она познакомилась в 2010 году на премьере своего режиссерского дебюта «Маниакальные проявления мисс Изольды К.», однако пара рассталась, но артисты вместе продолжили воспитывать детей. По словам Болтневой, экс-супруг активно участвует в жизни Андрея, Тимофея и Платона, как адекватный мужчина, который не уклоняется от ответственности.

Актриса не афиширует личную жизнь и не отвечает на слухи о своих возможных романах.

Ранее звезда «Глухаря» поделилась редкими кадрами с детьми-тройняшками и их отцом.