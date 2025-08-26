Рената Литвинова в личном блоге поздравила с 49-летием певицу Земфиру (признана иностранным агентом в РФ). Актриса опубликовала совместное фото с именинницей и обратилась к ней публично: «С днем рождения тебя, Земфира!».
В комментариях подписчики Литвиновой присоединились к поздравлениям: «С днем рождения! Любимая певица и музыкант!», «Живите! Сияйте! Творите! Вы талантище!», «С днем рождения, наш гений!», «Очень любим тебя и твое творчество!».
Напомним, Рената Литвинова переехала во Францию в 2022 году. Актриса играет в парижском театре и участвует в модных показах. Певица Земфира также проживает в Париже.