«Бегущий человек»: что известно о датах выхода фильма в 2025 году

Фантастический боевик по культовому роману Стивена Кинга совсем скоро снова выйдет на экраны. Режиссер Эдгар Райт обещает современное переосмысление истории о смертельном телешоу. Рассказываем все, что известно о дате премьеры «Бегущего человека» в 2025 году.
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Глен Пауэлл в роли Бенджамина Ричардса в фильме Бегущий человек
Глен Пауэлл в роли Бенджамина Ричардса в фильме «Бегущий человек»

Фильм «Бегущий человек» (2025) уже стал одним из наиболее ожидаемых релизов года. В этой статье мы расскажем, когда планируется премьера, где проходили съемки, кто вошел в актерский состав и какие сюжетные линии легли в основу новой версии.

Когда выйдет фильм «Бегущий человек»: последние новости

Нового «Бегущего человека» (The Running Man) снял британский режиссер Эдгар Райт, известный по фильмам «Зомби по имени Шон» и «Малыш на драйве». Вместе со сценаристом Майклом Беколлом он подготовил современную адаптацию романа Стивена Кинга 1982 года. 

Это будет уже вторая экранизация истории: первая картина вышла в 1987 году и запомнилась зрителям харизматичной игрой Арнольда Шварценеггера. Теперь же студия обещает более близкое к первоисточнику прочтение.

Ожидается, что мировая премьера состоится 6 ноября 2025 года.

Как снимали фильм «Бегущий человек» (2025)

Глен Пауэлл в роли Бенджамина Ричардса в фильме Бегущий человек
Глен Пауэлл в роли Бенджамина Ричардса в фильме «Бегущий человек»

Съемки «Бегущего человека» уже завершены. В книге основное действие разворачивается в США, однако команда Эдгара Райта перенесла производство в Великобританию. 

Большая часть съемок проходила в Лондоне, где была создана атмосфера недалекого будущего. Особое внимание привлекла работа на легендарном стадионе «Уэмбли» — известно, что как минимум одна масштабная сцена была снята именно там. 

Кто снимается в фильме «Бегущий человек»

Джош Бролин в фильме Бегущий человек
Джош Бролин в фильме «Бегущий человек»

Кастинг новой версии «Бегущего человека» собрал ярких звезд Голливуда. В проекте задействованы актеры, которые уже не раз доказали свою силу в драматических и экшен-ролях.

Содержание фильма «Бегущий человек» (2025)

Глен Пауэлл в роли Бенджамина Ричардса в фильме Бегущий человек
Глен Пауэлл в роли Бенджамина Ричардса в фильме «Бегущий человек»

Действие разворачивается в недалеком будущем. Отчаявшийся отец Бен Ричардс соглашается принять участие в смертельном реалити-шоу «Бегущий человек». Его цель проста и трагична — заработать деньги на лечение тяжело больной дочери.

По правилам игры «бегуны» должны продержаться в живых 30 дней, пока за ними охотятся профессиональные убийцы. Чем дольше длится погоня, тем выше становится призовой фонд. При этом миллионы зрителей следят за охотой как за развлечением. Шансы на выживание минимальны, но решимость Ричардса и его готовность бороться до конца превращают шоу в нечто большее, чем просто зрелище.

Картина поднимает темы, остро звучащие в современном мире: этику потребления зрелищ, социальное неравенство и безжалостность капиталистической системы. 