По правилам игры «бегуны» должны продержаться в живых 30 дней, пока за ними охотятся профессиональные убийцы. Чем дольше длится погоня, тем выше становится призовой фонд. При этом миллионы зрителей следят за охотой как за развлечением. Шансы на выживание минимальны, но решимость Ричардса и его готовность бороться до конца превращают шоу в нечто большее, чем просто зрелище.