У кого-то легендарная «Касабланка» ассоциируется с мужественным Хамфри Богартом и обворожительной Ингрид Бергман. Другие сразу вспоминают великий финал. Но есть и те, у кого от одного упоминания картины в голове раздается: «Сыграй еще раз, Сэм». И если первые два пункта более, чем реальны, то с третьим возникла явная путаница.