Эффект Манделы — это феномен, при котором большое количество людей помнят события или детали одинаково неправильно. Наиболее классический пример для нашей страны — «Я устал, я ухожу» Бориса Ельцина. Этого никогда не было, но чтобы убедить заблуждающегося человека, приходится прибегать аж к первоисточнику. Подобные случается довольно часто, особенно в массовой культуре, а интернет лишь усиливает распространение неверных воспоминаний. Рассказываем о шести примерах эффекта Манделы в кино.
«Касабланка»
У кого-то легендарная «Касабланка» ассоциируется с мужественным Хамфри Богартом и обворожительной Ингрид Бергман. Другие сразу вспоминают великий финал. Но есть и те, у кого от одного упоминания картины в голове раздается: «Сыграй еще раз, Сэм». И если первые два пункта более, чем реальны, то с третьим возникла явная путаница.
В фильме звучит множество выдающихся цитат, но только не эта. Ингрид Бергман говорит «Сыграй это, Сэм», а Богарт: «Сыграл для нее, сыграй и для меня». Дальше уже началось народное творчество, в результате чего появилась новая реплика.
Позже свою лепту внес и Вуди Аллен. В 1972-м он выпустил одноименное кино, где также собрано множество отсылок на бессмертное творение Майкла Кёртица.
«Челюсти»
Второй фильм Стивена Спилберга больше запомнился не словами, но даже здесь сработал знаменитый эффект. Рой Шайдер в роли шерифа Броуди произносит «Тебе понадобится лодка побольше». Многие зрители же помнят иное: «Нам понадобится лодка побольше».
Причем это тот случай, когда замена местоимения в единственном числе на множественное кажется предельно логичной. Ведь все персонажи находятся на одном судне и сталкиваются с общей опасностью. Версия с «нам» более командная и объединяющая.
Ошибка закрепилась и благодаря многочисленным пародиям. Их создатели, видимо, тоже решили, что неплохо бы, если герои будут решать проблемы коллективно.
«Поле чудес»
Уже подзабытая многими лента «Поле чудес» трижды номинировалась на «Оскар». По сюжету фермер Рэй Кинселл (Кевин Костнер) начинает слышать странные голоса, которые хотят, чтобы он построил бейсбольное поле. Дословно голос шепчет: «Если построишь, он придет». Кажется, что речь о покойном отце главного героя, который просто обожал эту игру.
Вот только публика почему-то запомнила все иначе. Якобы Костнер услышал: «Если построишь, они придут». Согласитесь, разница между «они» и «он» существенная. К тому же это имеет важное значение для сюжета.
«Матрица»
По смыслу, пожалуй, именно трилогии сестер Вачовски лучше других подходят всевозможные искажения. Наверняка вы удивитесь, но Морфеус (Лоренс Фишберн) никогда не произносил полную фразу «Что если я скажу тебе, что все, что ты знаешь — ложь». Именно она со временем породила множество мемов.
Да, Морфеус действительно использует конструкцию «Что если я скажу тебе» в различных репликах, но ни разу не в том сочетании, которое мы привели. Однако интернет не умолим и рождает новые смыслы с такой скоростью и масштабом, что оригинал забывается крайне быстро.
«Молчание ягнят»
Какие только реплики не приписывают Ганнибалу Лектеру. То ли от испуга, то ли находясь под неизгладимым впечатлением от игры Энтони Хопкинса.
Но он не сказал при встрече с агентом Старлинг (Джоди Фостер) «Привет, Клариса», как считают многие зрители. При знакомстве он лишь вежливо обращается к ней: «Доброе утро», после чего герой Фостер представляется сама. Более того, в оригинальном сценарии у Лектера и вовсе нет этой фразы.
«Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар»
Наиболее известный пример эффекта Манделы в кино произошел в легендарной сцене «Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар». Возможно, вы уже догадались, о каком моменте идет речь: когда раскрылось родство между Дартом Вейдером и Люком Скайуокером. Большинство людей уверены, что Вейдер говорит: «Люк, я твой отец». На самом деле в фильме звучит фраза «Нет, я твой отец».
Это настолько укоренилось в массах, что даже многочисленные пародии и отсылки в других работах используют неправильную версию. Опять же потому, что публике проще соотносить именно с ней. Да и в целом прямое обращение «Люк» играет на руку, так как делает его более понятным вне контекста.