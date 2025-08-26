Стало известно, что Мэттью Макконахи и создатель культового сериала «Настоящий детектив» Ник Пиццолатто объединятся для работы над новым проектом. В предстоящем сериале одну из ролей также сыграет Коул Хаузер из «Йеллоустоуна».
Проект находится в стадии разработки и детали сюжета не разглашаются. Однако известно, что Мэттью Макконахи и Коул Хаузер сыграют родных братьев. Где и каким образом будут разворачиваться события, не сообщается. Возможно, в сериале будет спортивная тематика.
Как пишет издание The Hollywood Reporter, за этот проект друг с другом боролись сразу несколько стриминговых сервисов, в том числе, Amazon и Apple. Права на сериал в итоге достались Netflix.
Для Мэттью Макконахи роль в первом сезоне «Настоящего детектива», созданного сценаристом и режиссером Ником Пиццолатто, стала актерским прорывом. С Коулом Хаузером актер тоже встречался на съемках. Они работали вместе над фильмом «Под кайфом и в смятении», причем, для обоих эта картина стала одной из самых важных в начале карьеры.