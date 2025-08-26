Для Мэттью Макконахи роль в первом сезоне «Настоящего детектива», созданного сценаристом и режиссером Ником Пиццолатто, стала актерским прорывом. С Коулом Хаузером актер тоже встречался на съемках. Они работали вместе над фильмом «Под кайфом и в смятении», причем, для обоих эта картина стала одной из самых важных в начале карьеры.