Мэттью Макконахи и автор «Настоящего детектива» работают над новым сериалом

Актер исполнит главную роль в предстоящем проекте Ника Пиццолатто
Кадр из сериала «Настоящий детектив» (1 сезон)
Стало известно, что Мэттью Макконахи и создатель культового сериала «Настоящий детектив» Ник Пиццолатто объединятся для работы над новым проектом. В предстоящем сериале одну из ролей также сыграет Коул Хаузер из «Йеллоустоуна».

Проект находится в стадии разработки и детали сюжета не разглашаются. Однако известно, что Мэттью Макконахи и Коул Хаузер сыграют родных братьев. Где и каким образом будут разворачиваться события, не сообщается. Возможно, в сериале будет спортивная тематика.

Как пишет издание The Hollywood Reporter, за этот проект друг с другом боролись сразу несколько стриминговых сервисов, в том числе, Amazon и Apple. Права на сериал в итоге достались Netflix.

Для Мэттью Макконахи роль в первом сезоне «Настоящего детектива», созданного сценаристом и режиссером Ником Пиццолатто, стала актерским прорывом. С Коулом Хаузером актер тоже встречался на съемках. Они работали вместе над фильмом «Под кайфом и в смятении», причем, для обоих эта картина стала одной из самых важных в начале карьеры.