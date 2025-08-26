Звезда «Физрука» показала фигуру в бикини, впечатлив поклонников

Звезда «Физрука» Анастасия Панина показала фигуру в бикини. Актриса позировала в белом купальнике на пляже в Турции и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Топ-модель», «Красотка», «И создал бог женщину, красивую женщину», «Потрясающе просто», «Богиня», «Классная фигура», «Какая шикарная», «Идеальная», «Безумно красивая», «Шикарный кадр», «Какая фигура, загляденье», «Удивительная женщина», «Неповторимая».
Артистка улетела из России вместе с матерью и дочерью. Звезда воспитывает 15-летнюю Александру от коллеги по сериалу Владимира Жеребцова. Панина исполнила в «Физруке» роль учительницы Татьяны Чернышовой, а ее супруг сыграл бывшего молодого человека героини.
В последнее время актриса перестала публиковать посты с отцом дочери и выходить с ним в свет. Знаменитость также проводит отпуска без Жеребцова. Поклонники заподозрили, что в семье произошел разлад. В соцсетях артистке задают вопросы о личной жизни, но пока она отказывается от комментариев.
Ранее Анастасия Панина показала дочь-подростка.