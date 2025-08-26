Ричмонд
42-летняя Ходченкова показала фигуру в «голом» платье без бюстгальтера

Актриса показала фото в откровенном виде в соцсети
Светлана Ходченкова, фото: соцсети
Актриса Светлана Ходченкова продемонстрировала фигуру в «голом» платье на отдыхе. Артистка опубликовала фотографию в соцсети.

42-летняя Ходченкова предстала перед камерой в черном полупрозрачном макси-платье из кружева, под которое не стала надевать бюстгальтер. Актриса добавила к образу солнцезащитные очки. Она снялась с распущенными волосами. Артистка сидела боком к камере на пляже на фоне вилл. Снимок был сделан во время отдыха знаменитости в тропиках.

На прошлой неделе Светлана Ходченкова опубликовала в личном блоге снимок, где стояла в белом платье после купания. Знаменитость позировала без нижнего белья. Она также отказалась от макияжа и укладки.

В июне Светлана Ходченкова показала фигуру в черном топе, поверх которого надела белую рубашку с принтом. Актриса добавила к образу оранжевую мини-юбку, шорты, кроссовки, перчатки, шлем и солнцезащитные очки. Знаменитость снялась с распущенными волосами, стоя на ветке дерева. Снимки были сделаны во время поездки артистки на велосипеде по Италии.