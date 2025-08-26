Ричмонд
55-летняя Клаудия Шиффер показала фигуру в купальнике

Супермодель Клаудия Шиффер опубликовала откровенное фото в честь дня рождения

Супермодель Клаудия Шиффер продемонстрировала фигуру в купальнике. Звезда подиумов опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Клаудия Шиффер / фото: соцсети
Клаудия Шиффер / фото: соцсети

Знаменитость позировала перед камерой в белом слитном купальнике с глубоким декольте и коричневых солнцезащитных очках. Супермодель дополнила образ золотыми ожерельями и кольцами. Манекенщица была запечатлена с распущенными волосами и без макияжа. Знаменитость сидела на фоне бассейна на вилле. Снимки были приурочены к празднованию 55-летия супермодели.

«Сегодня мне 55, так повезло отпраздновать счастливый и здоровый день рождения!» — написала манекенщица.

В июле звезда появилась на публике в белом полупрозрачном макси-платье с декольте, украшенном кружевом. Супермодель дополнила наряд массивным золотым ожерельем, сумкой в виде ракушки, браслетом и кольцами. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

До этого Шиффер снялась топлес в рекламной кампании летней коллекции бренда Chloe. На одном из кадров супермодель предстала в белых джинсах с коричневой соломенной сумкой на плечо. Звезда подиумов стояла у окна, повернувшись спиной к камере.

Ранее 20-летняя дочь Клаудии Шиффер выложила фото в купальнике.