55-летняя Клаудия Шиффер показала фигуру в купальнике

Знаменитость позировала перед камерой в белом слитном купальнике с глубоким декольте и коричневых солнцезащитных очках. Супермодель дополнила образ золотыми ожерельями и кольцами. Манекенщица была запечатлена с распущенными волосами и без макияжа. Знаменитость сидела на фоне бассейна на вилле. Снимки были приурочены к празднованию 55-летия супермодели.