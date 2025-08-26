Ричмонд
Марк Дакаскос рассказал, что скучал по России

По словам актера, каждый его визит в Москву включает прогулки по Красной площади
Марк Дакаскос
Марк ДакаскосИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Американский актер, режиссер и каскадер Марк Дакаскос в беседе с ТАСС признался, что за годы отсутствия скучал по России.

«В последний раз я был в России, по-моему, семь или восемь лет назад, а может, и больше. Я скучал по ней», — сказал Дакаскос.

По словам актера, каждый его визит в Москву включает в себя прогулки по Красной площади.

«Я родился на Гавайях, и сама мысль, что гавайский мальчик прогуливается по Красной площади в Москве, кажется мне чудом», — подчеркнул он.

Дакаскос — американский актер, каскадер, режиссер и мастер боевых искусств. Родился 26 февраля 1964 года в городе Гонолулу, штат Гавайи, США. Дакаскос наиболее известен по ролям в фильмах «Джон Уик 3», «Легенда о Брюсе Ли», «Братство волка», а также сериалах «Люцифер», «Агенты Щ. И. Т» и «Полиция Чикаго».