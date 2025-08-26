Карельский мультфильм «Мамин помощник» предложат для показа в школах

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 августа. /ТАСС/. Кинокритик и член жюри фестиваля карельского кино «Банка» Артем Гаспаров предложил использовать анимационный фильм «Мамин помощник» режиссера Марии Савельевой в качестве учебного дидактического материала в школах и культурных учреждениях для развития кинопедагогики в стране. Об этом он сообщил ТАСС по итогам просмотра работ, которые прислали в конкурсную программу кинофестиваля.
Третий фестиваль карельского кино «Банка» проходил в Петрозаводске 23 и 24 августа. Организаторы не ограничивали кинематографистов по жанрам, хронометражу или стилю картины. В этом году прислали около 36 работ, большая часть из которых — это игровые фильмы и клипы. Их оценивали как гости фестиваля, так и профессиональное жюри во главе с Гаспаровым. Показы прошли под открытым небом.
«Очень высоко оценил некоторые фильмы и мультфильмы карельского фестиваля “Банка”. С некоторыми режиссерами обсудили сотрудничество, чтобы они приехали на I Всероссийский съезд по кинопедагогике в Москве. Там они смогут показать представителям разных компаний, Минпросвещению, а также Центру кинопедагогики и медиакультуры МПГУ свои работы, которые могут войти в перечень важных образовательных фильмов и мультфильмов в рамках развития кинопедагогики. Анимацию “Мамин помощник” лично буду предлагать для внесения в разные программы просмотра в школах и образовательных учреждениях», — сказал собеседник агентства.
В фильме «Мамин помощник» главным героем является маленький медведь-непоседа. В один день он остается дома и решает доказать себе и зрителям, что взрослеет и готов взять на себя часть домашних обязанностей.
Победители программы 2025 года
Приз зрительских симпатий в этом году получили документальный фильм «Выйти из андеграунда» Аси Горецкой и клип Separation Антона Блохина. В номинации «Я ничего не понял» по итогам голосования лидером стал клип «Все, прощай моя любовь» Глеба Ланге. Победителем по мнению жюри стал игровой фильм «Признаки жизни» Кристины Пархоменко, а в номинации от кинокомпании «Триикс медиа» выделили игровой фильм «Путник» Сергея Шмакова.
Также жюри решило отметить и других участников фестиваля. Лучшей документальной работой признан фильм «О доме ледяной вечности», лучший сценарий — у фильма «Одно желание». Отдельно Гаспаров отметил Сергея Корнеева, снявшего веб-сериал о нападении робота-гиганта на Петрозаводск.
Накануне просмотров в столице Карелии прошла образовательная программа фестиваля, а также вечеринка «Карельский “Оскар”», где в торжественной обстановке отметили режиссеров, операторов и актеров, внесших вклад в развитие кинематографа в регионе.