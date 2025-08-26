Карельский мультфильм «Мамин помощник» предложат для показа в школах

«Очень высоко оценил некоторые фильмы и мультфильмы карельского фестиваля “Банка”. С некоторыми режиссерами обсудили сотрудничество, чтобы они приехали на I Всероссийский съезд по кинопедагогике в Москве. Там они смогут показать представителям разных компаний, Минпросвещению, а также Центру кинопедагогики и медиакультуры МПГУ свои работы, которые могут войти в перечень важных образовательных фильмов и мультфильмов в рамках развития кинопедагогики. Анимацию “Мамин помощник” лично буду предлагать для внесения в разные программы просмотра в школах и образовательных учреждениях», — сказал собеседник агентства.