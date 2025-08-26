Марк Дакаскос заявил, что хотел бы поработать с Юрой Борисовым

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Американский актер, режиссер и каскадер Марк Дакаскос выразил желание посотрудничать с Юрой Борисовым, номинированным на «Оскар». Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.
«Он великолепен в “Аноре”, великолепен. Да, конечно, [я бы хотел с ним поработать]. Он талантливый актер. Надеюсь, у него будет блестящая карьера и он продолжит в том же духе», — сказал Дакаскос. Он также отметил, что ему будет интересно понаблюдать за дальнейшей работой Борисова.
Дакаскос — американский актер, каскадер, режиссер и мастер боевых искусств. Родился 26 февраля 1964 года в городе Гонолулу, штат Гавайи, США. Дакаскос наиболее известен по ролям в фильмах «Джон Уик 3», «Легенда о Брюсе Ли», «Братство волка», а также сериалах «Люцифер», «Агенты Щ. И. Т» и «Полиция Чикаго».