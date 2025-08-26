Марк Дакаскос впервые напишет сценарий для фильма

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Американский актер, режиссер и каскадер Марк Дакаскос впервые в своей карьере разрабатывает сценарий для кинопроекта.
«Я работаю над сценарием, это “страстный” проект, от которого я в восторге. Я работаю над ним уже много лет», — сказал Дакаскос в беседе с ТАСС. Он рассказал, что некоторое время назад уже написал один сценарий «для практики».
«Тогда этот проект стал моим, он исходил из моего сердца. [Сейчас] у меня есть материал, мне просто нужно продумать структуру и решить в своем сердце, хочу я рассказывать историю или нет», — подчеркнул собеседник агентства. Отвечая на вопрос о названии проекта, он рассказал, что оно находится на стадии идеи.
Марк Дакаскос — американский актер, каскадер, режиссер и мастер боевых искусств. Родился 26 февраля 1964 года в городе Гонолулу, штат Гавайи, США. Дакаскос наиболее известен по ролям в фильмах «Джон Уик 3», «Легенда о Брюсе Ли», «Братство волка», а также сериалах «Люцифер», «Агенты Щ. И. Т» и «Полиция Чикаго».