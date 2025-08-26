Ричмонд
Дакаскос назвал «Преступление и наказание» своей любимой русской книгой

Актер назвал произведение «потрясающим»
Марк Дакаскос
Марк ДакаскосИсточник: Rex / Fotodom.ru

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Американский актер, режиссер и каскадер Марк Дакаскос признался в беседе с ТАСС, что его любимым произведением русской литературы является роман Федора Достоевского «Преступление и наказание».

«Мне нравится одна книга, я читал ее много лет назад. Она про студента, который совершил преступление, — “Преступление и наказание”», — отметил актер. Он назвал произведение «потрясающим». «Оно о моральных проблемах и выживании в системе, которая нас окружает», — подчеркнул Дакаскос.

Он также прокомментировал планы сербского режиссера Эмира Кустурицы по экранизации романа с участием Юры Борисова.

«Я прекрасно понимаю выбор актера, потому что главный герой — голодный и худой, но все равно симпатичный», — сказал собеседник агентства.

Дакаскос — американский актер, каскадер, режиссер и мастер боевых искусств. Родился 26 февраля 1964 года в городе Гонолулу, штат Гавайи. Дакаскос наиболее известен по ролям в фильмах «Джон Уик 3», «Легенда о Брюсе Ли», «Братство волка», а также сериалах «Люцифер», «Агенты Щ. И. Т» и «Полиция Чикаго».