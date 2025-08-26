Дакаскос назвал «Преступление и наказание» своей любимой русской книгой

«Мне нравится одна книга, я читал ее много лет назад. Она про студента, который совершил преступление, — “Преступление и наказание”», — отметил актер. Он назвал произведение «потрясающим». «Оно о моральных проблемах и выживании в системе, которая нас окружает», — подчеркнул Дакаскос.