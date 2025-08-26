Названы фильмы, которые не получат прокатное удостоверение с сентября

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Минкультуры РФ с 1 сентября текущего года будет отказывать в выдаче прокатных удостоверений фильмам в случае, если в них присутствует пропаганда отказа от деторождения, следует из приказа ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.