Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Названы фильмы, которые не получат прокатное удостоверение с сентября

Фильмы, продвигающие отказ от деторождения, не получат прокатные удостоверения
Кинотеатр
КинотеатрИсточник: Агентство городских новостей «Москва»

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Минкультуры РФ с 1 сентября текущего года будет отказывать в выдаче прокатных удостоверений фильмам в случае, если в них присутствует пропаганда отказа от деторождения, следует из приказа ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Ранее прокатное удостоверение не выдавалось в случаях, если кинолента содержала материалы, нарушающие законодательство о противодействии терроризму и экстремистской деятельности, содержащие сведения о методах разработки и изготовления наркотиков, а также пропаганду порнографии, насилия и жестокости, нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола.

Как следует из документа, теперь пропаганда «отказа от деторождения» станет еще одной причиной, по которой фильмы не получат прокатные удостоверения.