Свадьбу Агаты Муцениеце и Петра Дранги оценили в 6 млн рублей

Агата Муцениеце и Петр Дранга на премьере фильма «Дорогая, я больше не перезвоню», фото: пресс-служба
Агата Муцениеце и Петр Дранга на премьере фильма «Дорогая, я больше не перезвоню», фото: пресс-служба

Свадьбу актрисы Агаты Муцениеце и музыканта Петра Дранги оценили в 6 млн рублей. Подсчеты приводит Life со ссылкой на SHOT.

По данным источника издания, праздник прошел в яхт-клубе у памятника Петру I в центре Москвы. Пара сняла все здание с прилегающей территорией, включая скрытую от посторонних взглядов охраняемую площадку, его аренда стоит около 1 млн рублей.

Еще около 3 млн ушло на подготовку свадьбы: ведущий, фотограф, видеограф, сбор невесты, фотосессия в 5-звездочном отеле. Декор банкетного зала обошелся примерно в полмиллиона рублей, а застолье — в 1,5 млн рублей, утверждает источник.

Среди известных гостей на свадьбе актрисы и аккордеониста были замечены актриса Евгения Осипова, бывшая избранница актера и экс-супруга Муцениеце Павла Прилучного Рената Пиотровски, худрук театра-кабаре Crave Василий Козарь с женой. Источник рассказал, что к алтарю Агату проводил отец мужа — Юрий Петрович.

Сам Прилучный, в этот день отмечал годовщину со второй женой Зепюр Брутян.