Свадьбу Агаты Муцениеце и Петра Дранги оценили в 6 млн рублей

Свадьбу актрисы Агаты Муцениеце и музыканта Петра Дранги оценили в 6 млн рублей. Подсчеты приводит Life со ссылкой на SHOT.
По данным источника издания, праздник прошел в яхт-клубе у памятника Петру I в центре Москвы. Пара сняла все здание с прилегающей территорией, включая скрытую от посторонних взглядов охраняемую площадку, его аренда стоит около 1 млн рублей.
Еще около 3 млн ушло на подготовку свадьбы: ведущий, фотограф, видеограф, сбор невесты, фотосессия в 5-звездочном отеле. Декор банкетного зала обошелся примерно в полмиллиона рублей, а застолье — в 1,5 млн рублей, утверждает источник.
Среди известных гостей на свадьбе актрисы и аккордеониста были замечены актриса Евгения Осипова, бывшая избранница актера и экс-супруга Муцениеце Павла Прилучного Рената Пиотровски, худрук театра-кабаре Crave Василий Козарь с женой. Источник рассказал, что к алтарю Агату проводил отец мужа — Юрий Петрович.
Сам Прилучный, в этот день отмечал годовщину со второй женой Зепюр Брутян.