Украина внесла Юрия Колокольникова в список угроз нацбезопасности

Причиной стало то, что актер снимался в фильмах, которые финансируются из российского бюджета
Юрий Колокольников
Юрий КолокольниковИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Актер Юрий Колокольников, снявшийся в фильме Кристофера Нолана «Довод» и сериале «Игра престолов», внесен в список угроз национальной безопасности Украины. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского министерства культуры и стратегических коммуникаций.

«Дополнить перечень лиц, которые осуществляют угрозу национальной безопасности, включить лицо: Колокольников Юрий Андреевич», — говорится в приказе министерства.

Причиной внесения в список, как указано в документе, является то, что Колокольников снимался в фильмах, которые финансируются из государственного бюджета РФ.

Свой список Минкультуры Украины создало в 2015 году. С тех пор в него вошли более 200 деятелей культуры, публично поддерживающих политику РФ в отношении Украины. Среди них Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Михаил Боярский, Жерар Депардье, Сергей Дружко, Александр Дугин, Анна Семенович. Перечень постоянно пополняется.