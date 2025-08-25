Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу

Актриса Агата Муцениеце вышла замуж за музыканта Петра Дрангу. Об этом сообщило издание Super.
Праздник по случаю бракосочетания проходит 25 августа в одном из московских ресторанов. Свадьба состоялась тайно в кругу близких и друзей пары, публично пара дату свадьбы не объявляла.
Источник рассказал, что к алтарю Агату проводил отец мужа — Юрий Петрович. Кольца молодоженам вынес сын актрисы от брака с Павлом Прилучным Тимофей.
Предложение Муцениеце Дранга сделал 1 мая, а 23 июня пара сообщила, что у них будет ребенок. Известно, что 41-летний артист станет отцом впервые, для Муцениеце ребенок будет третьим.
Накануне Муцениеце спровоцировала слухи о тайной свадьбе с возлюбленным, певцом Петром Дрангой, сменив фамилию в соцсети.