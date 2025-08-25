Москва
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу

Отец музыканта Дранги проводил к алтарю актрису Муцениеце
Агата Муцениеце и Петр Дранга на премии «Золотой орел», фото: пресс-служба
Агата Муцениеце и Петр Дранга на премии «Золотой орел», фото: пресс-служба

Актриса Агата Муцениеце вышла замуж за музыканта Петра Дрангу. Об этом сообщило издание Super.

Праздник по случаю бракосочетания проходит 25 августа в одном из московских ресторанов. Свадьба состоялась тайно в кругу близких и друзей пары, публично пара дату свадьбы не объявляла.

Источник рассказал, что к алтарю Агату проводил отец мужа — Юрий Петрович. Кольца молодоженам вынес сын актрисы от брака с Павлом Прилучным Тимофей.

Предложение Муцениеце Дранга сделал 1 мая, а 23 июня пара сообщила, что у них будет ребенок. Известно, что 41-летний артист станет отцом впервые, для Муцениеце ребенок будет третьим.

Накануне Муцениеце спровоцировала слухи о тайной свадьбе с возлюбленным, певцом Петром Дрангой, сменив фамилию в соцсети.