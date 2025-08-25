Вуди Аллена внесли в базу «Миротворца»

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Американского режиссера Вуди Аллена внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале.
В частности, Аллену вменяют «публичную поддержку российской агрессии», а также «сознательное участие в российском мероприятии».
Аллен 24 августа в режиме онлайн принял участие в сессии «Легенды мирового кинематографа» в рамках Московской международной недели кино. МИД Украины осудил участие режиссера в мероприятии, после этого был отменен показ мюзикла Аллена «Пули над Бродвеем» во Львове.
Скандальный сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Его цель — установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список «Миротворца» попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.