Вуди Аллена внесли в базу «Миротворца»

В частности, режиссеру вменяют «публичную поддержку российской агрессии»
Вуди Аллен
Вуди АлленИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Американского режиссера Вуди Аллена внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале.

В частности, Аллену вменяют «публичную поддержку российской агрессии», а также «сознательное участие в российском мероприятии».

Аллен 24 августа в режиме онлайн принял участие в сессии «Легенды мирового кинематографа» в рамках Московской международной недели кино. МИД Украины осудил участие режиссера в мероприятии, после этого был отменен показ мюзикла Аллена «Пули над Бродвеем» во Львове.

Скандальный сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Его цель — установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список «Миротворца» попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.