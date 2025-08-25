Ричмонд
Звезду «Постучись в мою дверь» заподозрили в расставании с миллиардером

Турецкая актриса Ханде Эрчел удалила все совместные фото с женихом в соцсети
Ханде Эрчел и Хакан Сабанджи
Ханде Эрчел и Хакан СабанджиИсточник: Legion-Media.ru

В последние дни в СМИ активно обсуждается возможное расставание актрисы Ханде Эрчел и бизнесмена Хакана Сабанджи. Подобные домыслы возникли после того, как звезда сериала «Постучись в мою дверь» удалила все совместные фотографии со своим женихом из социальных сетей.

По словам инсайдеров, между Ханде и Хаканом произошла серьезная ссора. Одной из возможных причин конфликта между влюбленными может быть поведение матери Хакана, Арзу Сабанджи. На днях она лайкнула критику в адрес наряда Ханде, который актриса выбрала для Каннского фестиваля. Этот жест вызвал множество предположений о напряженных отношениях между женщинами.

«Она самодостаточная женщина и не станет терпеть подобные унижения», «Жаль. Столько времени потратила на “маменькиного сыночка”», «Он не делает ей предложение уже сколько лет, а это о многом говорит», «Хорошо, что расстались, он не ее герой», — обсудили поклонники.