Екатерина Варнава в нижнем белье прошлась по улице

Актриса показала откровенные кадры в соцсети

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава в откровенном виде пробежалась перед камерой. Соответствующая публикация появилась в Instagram в ее аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 7,4 миллиона подписчиков. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Екатерина Варнава / фото: соцсети
Екатерина Варнава / фото: соцсети

Бывшую звезду шоу Comedy Woman запечатлели на улице в бледно-розовом нижнем белье. Она была в трусах с завышенной талией, бюстгальтере без косточек и шлепанцах с меховой отделкой.

Затем 40-летняя артистка предстала в атласное платье-комбинации и блестящих босоножках. Она дополнила образ объемным белым шарфом и солнцезащитными очками. В подписи к посту указывалось, что знаменитость спешит на репетицию шоу Drama Queen.