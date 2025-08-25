Екатерина Варнава в нижнем белье прошлась по улице

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава в откровенном виде пробежалась перед камерой. Соответствующая публикация появилась в Instagram в ее аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 7,4 миллиона подписчиков. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.