Катерина Ковальчук снялась в бикини на пляже

Актриса Катерина Ковальчук в откровенном образе снялась на пляже. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
32-летняя артистка предстала в размещенном ролике в черном бикини, состоящем из плавок с низкой посадкой и бюстгальтера с глубоким декольте.
Знаменитость позировала, сидя на шезлоге с распущенными и завитыми в кудри волосами. При этом она отказалась от макияжа, демонстрируя естественную внешность.