Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Катерина Ковальчук снялась в бикини на пляже

Актриса поделилась фото в купальнике в соцсети

Актриса Катерина Ковальчук в откровенном образе снялась на пляже. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Катерина Ковальчук, фото: соцсети
Катерина Ковальчук, фото: соцсети

32-летняя артистка предстала в размещенном ролике в черном бикини, состоящем из плавок с низкой посадкой и бюстгальтера с глубоким декольте.

Знаменитость позировала, сидя на шезлоге с распущенными и завитыми в кудри волосами. При этом она отказалась от макияжа, демонстрируя естественную внешность.