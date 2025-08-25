Москва
Внешность Сары Джессики Паркер на новых фото вызвала споры в сети

60-летнюю знаменитость запечатлели в Нью-Йорке в повседневной одежде

Внешность американской актрисы Сары Джессики Паркер на новых фото вызвала споры в сети. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Сара Джессика Паркер
Сара Джессика ПаркерИсточник: Legion-Media.ru

60-летнюю знаменитость запечатлели в Нью-Йорке, когда она отправилась по делам. Звезда предстала перед камерой в синем топе с V-образным вырезом, зеленых спортивных штанах и балетках. Также она надела солнцезащитные очки и массивные наушники, взяла с собой несколько сумок и продемонстрировала седые волосы.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях.

«Выглядит как среднестатистическая женщина среднего возраста из Нью-Йорка», «Годы пластики превратили ее в обычную лысеющую старуху», «Разве Кэрри [Кэрри Брэдшоу, героиня сериала “Секс в большом городе”] так ходила? Никогда…», «Я думала, у нее более гламурная жизнь», «Ее повседневный образ даже лучше большинства ее безумных нарядов в сериале», «Она никогда не была красавицей, но выглядит неплохо», «Хейтеры просто завидуют ее фигуре, которой у них никогда не будет. Она великолепна», — заявили юзеры.