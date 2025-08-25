Внешность Сары Джессики Паркер на новых фото вызвала споры в сети

«Выглядит как среднестатистическая женщина среднего возраста из Нью-Йорка», «Годы пластики превратили ее в обычную лысеющую старуху», «Разве Кэрри [Кэрри Брэдшоу, героиня сериала “Секс в большом городе”] так ходила? Никогда…», «Я думала, у нее более гламурная жизнь», «Ее повседневный образ даже лучше большинства ее безумных нарядов в сериале», «Она никогда не была красавицей, но выглядит неплохо», «Хейтеры просто завидуют ее фигуре, которой у них никогда не будет. Она великолепна», — заявили юзеры.