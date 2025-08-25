Ричмонд
40-летняя Юлия Пересильд показала лицо без макияжа

Актриса опубликовала снимок, сделанный во время тренировки
Юлия Пересильд, фото: соцсети
Юлия Пересильд, фото: соцсети

Российская актриса Юлия Пересильд показала лицо без макияжа на новом фото. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,2 миллиона подписчиков. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

40-летняя знаменитость предстала перед камерой во время тренировки в спортзале. Она позировала, стоя на четвереньках в облегающем черном наряде.

При этом артистка уложила волосы в хвост и отказалась от декоративной косметики, продемонстрировав естественную внешность. «Всем доброго спортивного утра!» — указала в подписи звезда.