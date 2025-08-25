Часть программы для «Ночи кино» выбрали на «Активном гражданине»

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Часть репертуара программы юбилейной десятой акции «Ночь кино», которая прошла в Москве 23 августа, определили горожане в проекте «Активный гражданин», сообщается на портале мэра столицы.
«На многочисленных культурных площадках прошли показы хитов российского проката последних лет. Часть репертуара программы определили сами москвичи в голосовании проекта “Активный гражданин”: более 191 тысячи человек выбрали лучшие фильмы предыдущих акций — с 2016 по 2024 год, их демонстрация состоялась в кинотеатре “Ангара” сети “Москино”», — говорится в сообщении.
Голосование включало девять вопросов, в которых были собраны российские хиты проката, демонстрировавшиеся на «Ночи кино» с 2016 по 2024 год. Отмечается, что горожане в ходе голосования отдавали предпочтение картинам, посвященным знаковым событиям российской истории. Среди них «Легенда № 17» с 63% голосов — лента о легендарной победе команды СССР над канадскими хоккеистами в 1972 году, а также «Время первых», которая набрала 55%, о первом выходе человека в открытый космос в 1965 году. В центре сюжета третьей ленты-лидера — «Чемпион мира» с 53% голосов — матч за звание чемпиона мира по шахматам, который прошел в 1978 году между Анатолием Карповым и Виктором Корчным.
«Ночь кино» состоялась в рамках Московской международной недели кино, которая во второй раз стартовала в столице 23 августа и продлится до 27 августа. ТАСС — генеральный информационный партнер Московской международной недели кино.