На Украине отменили мюзикл Вуди Аллена из-за его участия в Московской неделе кино

В Национальном театре им. М. Заньковецкой во Львове отменили показ мюзикла американского режиссера Вуди Аллена «Пули над Бродвеем» из-за его участия в Московской международной неделе кино. Об этом сообщила пресс-служба театра на странице в соцсети.