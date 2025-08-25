На Украине отменили мюзикл Вуди Аллена из-за его участия в Московской неделе кино

В Национальном театре им. М. Заньковецкой во Львове отменили показ мюзикла американского режиссера Вуди Аллена «Пули над Бродвеем» из-за его участия в Московской международной неделе кино. Об этом сообщила пресс-служба театра на странице в соцсети.
«28−29 августа состоится замена мюзикла “Пули над Бродвеем”», — сказано в сообщении.
Театр принял решение отменить показ, несмотря на то, что указанный мюзикл является адаптацией для сцены Бродвея на основе сценария к одноименному фильму и создан группой авторов.
Вуди Аллен (имя при рождении — Аллан Стюарт Конигсберг) — американский режиссер, актер, сценарист и джазовый музыкант, четырежды лауреат премии «Оскар», писатель. Он создал множество рассказов и пьес. 24 августа Аллен участвовал в сессии «Легенды мирового кинематографа» на Московской международной неделе кино. Сессию вел режиссер и продюсер Федор Бондарчук.
В ходе беседы Аллен признался, что всегда любил русское кино. Он также рассказал, что посмотрел семичасовую экранизацию «Войны и мира» Сергея Бондарчука всего за день.
25 августа МИД Украины осудил Аллена за участие в Московской неделе кино.