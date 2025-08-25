Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине отменили мюзикл Вуди Аллена из-за его участия в Московской неделе кино

Во Львове отменили мюзикл Вуди Аллена «Пули над Бродвеем»
Вуди Аллен
Вуди АлленИсточник: Legion-Media.ru

В Национальном театре им. М. Заньковецкой во Львове отменили показ мюзикла американского режиссера Вуди Аллена «Пули над Бродвеем» из-за его участия в Московской международной неделе кино. Об этом сообщила пресс-служба театра на странице в соцсети.

«28−29 августа состоится замена мюзикла “Пули над Бродвеем”», — сказано в сообщении.

Театр принял решение отменить показ, несмотря на то, что указанный мюзикл является адаптацией для сцены Бродвея на основе сценария к одноименному фильму и создан группой авторов.

Вуди Аллен (имя при рождении — Аллан Стюарт Конигсберг) — американский режиссер, актер, сценарист и джазовый музыкант, четырежды лауреат премии «Оскар», писатель. Он создал множество рассказов и пьес. 24 августа Аллен участвовал в сессии «Легенды мирового кинематографа» на Московской международной неделе кино. Сессию вел режиссер и продюсер Федор Бондарчук.

В ходе беседы Аллен признался, что всегда любил русское кино. Он также рассказал, что посмотрел семичасовую экранизацию «Войны и мира» Сергея Бондарчука всего за день.

25 августа МИД Украины осудил Аллена за участие в Московской неделе кино.