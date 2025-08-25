Ричмонд
Сын звезды «Ходячих мертвецов» арестован в Нью-Йорке по обвинению в нападении

Сын Нормана Ридуса арестован за нападение на девушку
Норман Ридус
Норман РидусИсточник: Legion-Media.ru

Мингус Ридус, 25-летний сын звезды сериала «Ходячие мертвецы» Нормана Ридуса и супермодели Хелены Кристенсен, был арестован в субботу утром в Нью-Йорке по обвинению в нападении.

По данным New York Post, инцидент произошел после того, как сам Ридус-младший вызвал полицию, заявив, что в квартире на 16-й Западной улице Манхэттена находится женщина, угрожающая самоубийством.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили 33-летнюю женщину, которая представилась девушкой Мингуса и обвинила его в нападении. По ее словам, Ридус сначала ударил ее, а затем начал душить.

Мингус Ридус отрицает обвинения, утверждая, что он лишь пытался разбудить женщину и что произошедшее — «досадное недоразумение».

Пострадавшая была госпитализирована в больницу Бельвью, где ее состояние было оценено как стабильное. Ридус-младший был доставлен в полицейский участок для дальнейшего расследования.

Это не первый случай, когда Мингус Ридус сталкивается с законом. В 2022 году он был приговорен к пяти сеансам психотерапии после того, как ударил женщину по лицу во время фестиваля Сан-Дженнаро. Тогда Ридус также утверждал, что действовал в целях самообороны, поскольку, по его словам, женщина и ее подруги были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и «хотели драки».