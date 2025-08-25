Сын звезды «Ходячих мертвецов» арестован в Нью-Йорке по обвинению в нападении

Мингус Ридус, 25-летний сын звезды сериала «Ходячие мертвецы» Нормана Ридуса и супермодели Хелены Кристенсен, был арестован в субботу утром в Нью-Йорке по обвинению в нападении.
По данным New York Post, инцидент произошел после того, как сам Ридус-младший вызвал полицию, заявив, что в квартире на 16-й Западной улице Манхэттена находится женщина, угрожающая самоубийством.
Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили 33-летнюю женщину, которая представилась девушкой Мингуса и обвинила его в нападении. По ее словам, Ридус сначала ударил ее, а затем начал душить.
Мингус Ридус отрицает обвинения, утверждая, что он лишь пытался разбудить женщину и что произошедшее — «досадное недоразумение».
Пострадавшая была госпитализирована в больницу Бельвью, где ее состояние было оценено как стабильное. Ридус-младший был доставлен в полицейский участок для дальнейшего расследования.
Это не первый случай, когда Мингус Ридус сталкивается с законом. В 2022 году он был приговорен к пяти сеансам психотерапии после того, как ударил женщину по лицу во время фестиваля Сан-Дженнаро. Тогда Ридус также утверждал, что действовал в целях самообороны, поскольку, по его словам, женщина и ее подруги были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и «хотели драки».