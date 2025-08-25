Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дженнифер Лопес озвучила строгие требования к ухажерам

Актриса установила несколько важных требований к потенциальному избраннику
Дженнифер Лопез
Дженнифер ЛопезИсточник: Legion-Media.ru

После завершения брака с Беном Аффлеком Дженнифер Лопес готова начать новую главу в своей личной жизни. Однако, как выяснилось, она планирует подойти к поиску нового партнера с совершенно иными запросами и ожиданиями.

Актриса установила несколько важных требований к потенциальному избраннику. Она ищет человека, который будет соответствовать ее высоким стандартам. Среди главных критериев — финансовая успешность: Дженнифер хочет, чтобы ее будущий партнер был не менее состоятельным, чем она сама.

Согласно инсайдерской информации, Лопес решила воспользоваться услугами профессиональных свах, чтобы облегчить процесс поиска: «В мире всего несколько свах, которые работают с самыми богатыми людьми, поэтому их услуги очень дороги. Речь идет о миллионе долларов, но многие люди уверяют Джей Ло, что эти услуги стоят таких денег. Да, она готова обратиться за профессиональной помощью».

Лопес ищет человека, который будет не только привлекательным, но и успешным в своей области. «У нее очень высокие ожидания относительно того, с кем она хочет разделить свою жизнь: это должны быть мегауспешные, красивые и лучшие во всех отношениях. Ее спутнику не обязательно иметь на счету миллиарды, но она хочет, чтобы состояние было примерно таким же, как у нее», — добавил источник.