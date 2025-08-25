Дженнифер Лопес озвучила строгие требования к ухажерам

После завершения брака с Беном Аффлеком Дженнифер Лопес готова начать новую главу в своей личной жизни. Однако, как выяснилось, она планирует подойти к поиску нового партнера с совершенно иными запросами и ожиданиями.
Актриса установила несколько важных требований к потенциальному избраннику. Она ищет человека, который будет соответствовать ее высоким стандартам. Среди главных критериев — финансовая успешность: Дженнифер хочет, чтобы ее будущий партнер был не менее состоятельным, чем она сама.
Согласно инсайдерской информации, Лопес решила воспользоваться услугами профессиональных свах, чтобы облегчить процесс поиска: «В мире всего несколько свах, которые работают с самыми богатыми людьми, поэтому их услуги очень дороги. Речь идет о миллионе долларов, но многие люди уверяют Джей Ло, что эти услуги стоят таких денег. Да, она готова обратиться за профессиональной помощью».
Лопес ищет человека, который будет не только привлекательным, но и успешным в своей области. «У нее очень высокие ожидания относительно того, с кем она хочет разделить свою жизнь: это должны быть мегауспешные, красивые и лучшие во всех отношениях. Ее спутнику не обязательно иметь на счету миллиарды, но она хочет, чтобы состояние было примерно таким же, как у нее», — добавил источник.