Вуди Аллен признался, что ему нравится русское кино

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Американский кинорежиссер Вуди Аллен, выступая по видеосвязи на Московской международной неделе кино, вспомнил о встрече с советским и российски режиссером Сергеем Бондарчуком и заявил, что ему нравится русское кино.
Аллен вышел на видеосвязь из гостиной собственного дома и в неформальной обстановке пообщался с российским режиссером Федором Бондарчуком.
«Я был в Москве и Санкт-Петербурге. Мне всегда нравилось русское кино. Я имел удовольствие встречаться с Сергеем Бондарчуком несколько лет назад в Нью-Йорке. Я смотрел русский фильм “Война и мир”, который идет почти семь часов. Я посмотрел его за один день», — вспомнил американский кинорежиссер.
Московская международная неделя кино проходит в столице с 23 по 27 августа.