Вуди Аллен признался, что ему нравится русское кино

«Я был в Москве и Санкт-Петербурге. Мне всегда нравилось русское кино. Я имел удовольствие встречаться с Сергеем Бондарчуком несколько лет назад в Нью-Йорке. Я смотрел русский фильм “Война и мир”, который идет почти семь часов. Я посмотрел его за один день», — вспомнил американский кинорежиссер.