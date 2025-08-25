Драма «Всадники» основана на одноименном романе австралийского писателя Тима Уитона 1994 года. По сюжету, главный герой, Фред Скалли, после двухлетнего путешествия с семьей по Европе решает осесть в Ирландии. Он покупает дом и начинает заниматься ремонтом. Но однажды его жена Дженнифер бесследно исчезает, тогда Салли пускается на ее поиски.