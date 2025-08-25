Ричмонд
Режиссер «Конклава» раскрыл подробности роли Брэда Питта в новом фильме

Голливудская звезда готовится к съемкам в картине «Всадники» Эдварда Бергера
Брэд Питт
Брэд ПиттИсточник: Legion-Media

Режиссер оскароносного фильма «Конклав» Эдвард Бергер рассказал о своем предстоящем фильме «Всадники» с Брэдом Питтом в главной роли.

В интервью изданию Deadline постановщик назвал 61-летнего актера самой крупной в мире кинозвездой и поделился подробностями съемок.

«Я уверен в одном: в начале следующего года мы снимем “Всадников” с Брэдом. Сценарий закончен, финансирование есть, и Брэд готов. Этот фильм будет удивительным путешествием», — поделился Эдвард Бергер.

По словам Бергера, персонаж Питта — настоящий добытчик и настоящий мужчина, придерживающийся традиционных ценностей. Его история начнется со строительства дома. Но когда его жена внезапно исчезает, вся напускная маскулинность разваливается, и остается маленький человек со своими слабостями.

«Анализировать такого персонажа через Брэда Питта — прекрасная задача», — отметил Бергер.

Драма «Всадники» основана на одноименном романе австралийского писателя Тима Уитона 1994 года. По сюжету, главный герой, Фред Скалли, после двухлетнего путешествия с семьей по Европе решает осесть в Ирландии. Он покупает дом и начинает заниматься ремонтом. Но однажды его жена Дженнифер бесследно исчезает, тогда Салли пускается на ее поиски.