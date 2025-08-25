Режиссер оскароносного фильма «Конклав» Эдвард Бергер рассказал о своем предстоящем фильме «Всадники» с Брэдом Питтом в главной роли.
В интервью изданию Deadline постановщик назвал 61-летнего актера самой крупной в мире кинозвездой и поделился подробностями съемок.
«Я уверен в одном: в начале следующего года мы снимем “Всадников” с Брэдом. Сценарий закончен, финансирование есть, и Брэд готов. Этот фильм будет удивительным путешествием», — поделился Эдвард Бергер.
По словам Бергера, персонаж Питта — настоящий добытчик и настоящий мужчина, придерживающийся традиционных ценностей. Его история начнется со строительства дома. Но когда его жена внезапно исчезает, вся напускная маскулинность разваливается, и остается маленький человек со своими слабостями.
«Анализировать такого персонажа через Брэда Питта — прекрасная задача», — отметил Бергер.
Драма «Всадники» основана на одноименном романе австралийского писателя Тима Уитона 1994 года. По сюжету, главный герой, Фред Скалли, после двухлетнего путешествия с семьей по Европе решает осесть в Ирландии. Он покупает дом и начинает заниматься ремонтом. Но однажды его жена Дженнифер бесследно исчезает, тогда Салли пускается на ее поиски.
Ранее Брэд Питт появился в образе Клиффа Бута на съемках сиквела «Однажды… в Голливуде».