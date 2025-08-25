Создатели сериала «И просто так» намекают на возвращение Кэрри Брэдшоу

Сериал-продолжение «Секса в большом городе» — «И просто так» — завершил свой третий сезон на Max в начале этого месяца. Шоураннер Майкл Патрик Кинг сообщил, что больше не будет писать новые истории для культового персонажа Сары Джессики Паркер. Но, по словам исполнительных продюсеров шоу, «дверь еще не закрыта полностью».
«Она жива, так что это может случиться. Сара Джессика Паркер — муза Майкла Патрика Кинга, и он говорит: “Я уже прощался с тобой и возвращался”. И это правда», — заявила исполнительный продюсер Элиза Зурицки в новом интервью.
Ее коллега, Джули Роттенберг, добавила, что они с Элизой до сих пор ведут списки идей для продолжения истории о Кэрри, Миранде и Шарлотте, несмотря на то, что сериал официально завершился.
Элиза призналась, что не любит ставить точки над i, когда дело касается долгосрочных проектов: «Жизнь длинная. Мы все видели, как много всего происходит».
На данный момент история «И просто так» кажется завершенной, но поклонники Кэрри Брэдшоу уверены, что никогда не стоит говорить «никогда».