Кустурица назвал Юру Борисова одним из талантливейших актеров Европы и России

Российский актер Юра Борисов является одним из талантливейших актеров Европы. Об этом на Московской международной неделе кино заявил сербский кинорежиссер, музыкант, актер, продюсер и писатель, дважды лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля Эмир Кустурица, передает РИА Новости.
«Я думаю, что он (Юра Борисов — прим. ред.) — один из самых больших талантов, которые сейчас есть в Европе и в России», — заявил он.
Режиссер отметил, что Борисов один из тех актеров, который может играть собаку, человека, коня — кого угодно.
В январе сообщалось, что актер Юра Борисов сыграет в фильме Кустурицы по мотивам романа Достоевского. Проект будет называться «Как я не снял “Преступление и наказание”».
В центре сюжета — герой, который хочет снять фильм по мотивам книги Федора Достоевского «Преступление и наказание». Персонаж получает предложение о съемках, но ради них ему предстоит ликвидировать женщину.