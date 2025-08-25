Ричмонд
Кустурица назвал Юру Борисова одним из талантливейших актеров Европы и России

Кустурица: Борисов может сыграть кого угодно
Юра Борисов
Юра БорисовИсточник: Legion-Media.ru

Российский актер Юра Борисов является одним из талантливейших актеров Европы. Об этом на Московской международной неделе кино заявил сербский кинорежиссер, музыкант, актер, продюсер и писатель, дважды лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля Эмир Кустурица, передает РИА Новости.

«Я думаю, что он (Юра Борисов — прим. ред.) — один из самых больших талантов, которые сейчас есть в Европе и в России», — заявил он.

Режиссер отметил, что Борисов один из тех актеров, который может играть собаку, человека, коня — кого угодно.

В январе сообщалось, что актер Юра Борисов сыграет в фильме Кустурицы по мотивам романа Достоевского. Проект будет называться «Как я не снял “Преступление и наказание”».

В центре сюжета — герой, который хочет снять фильм по мотивам книги Федора Достоевского «Преступление и наказание». Персонаж получает предложение о съемках, но ради них ему предстоит ликвидировать женщину.