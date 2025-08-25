Ричмонд
Юлия Пересильд показала, как отдыхает с дочерями в Турции

Актриса опубликовала фото семейного отдыха с дочерями

Юлия Пересильд поделилась в личном блоге кадрами из отпуска в Турции с дочерями Анной и Марией.

Юлия Пересильд с дочерью Анной, фото: соцсети
Юлия Пересильд с дочерью Анной, фото: соцсети

Актриса с детьми отдыхает на вилле недалеко от Антальи. Пересильд показала, как проводит время с 16-летней Анной и 12-летней Марией на пляже, катается на водных мотоциклах, велосипедах и просто наслаждается отпуском.

Юлия Пересильд, фото: соцсети
Юлия Пересильд, фото: соцсети
Анна Пересильд, фото: соцсети
Анна Пересильд, фото: соцсети

«Как хорошо убежать на пару дней к морю. Солнце, море, песок. Я очень люблю места, где можно уединиться. Вокруг никого, кроме самых близких. Самое ценное время с девочками и родителями», — подписала фото актриса.

Напомним, у Юлии Пересильд двое детей от режиссера Алексея Учителя. Несколько лет назад они расстались, но сохранили хорошие отношения ради детей.

Ранее Юлия Пересильд показала, как проводит время на Крите.