Звезда сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» Алика Смехова показала фигуру в бикини без фотошопа. Актриса позировала на пляже в Греции и опубликовала кадр в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Артистка признавалась в личном блоге, что для нее важно поддерживать себя в форме, поэтому она соблюдает определенную диету. Смехова полностью отказалась от продуктов с глютеном. По словам знаменитости, в результате она избавилась от отечности и обрела легкость, о которой всегда мечтала. Однако звезда предостерегла женщин от бездумного повторения за ней и посоветовала сначала обратиться к врачам и сдать необходимые анализы, а потом уже экспериментировать.
Смехова также активно занимается пилатесом и плаванием для поддержания фигуры.
У знаменитости двое детей, которые носят ее фамилию. Своего первенца Артема она родила в 2000 году от бизнесмена по имени Николай, а младший сын появился у звезды в 2007 году. Артистка признавалась, что отец Макара оставил ее, когда узнал о беременности, поэтому никаких контактов они не поддерживают, но и не страдают от этого.
