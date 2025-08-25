Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Алика Смехова показала фигуру в бикини без фотошопа

Актриса поделилась

Звезда сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» Алика Смехова показала фигуру в бикини без фотошопа. Актриса позировала на пляже в Греции и опубликовала кадр в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Алика Смехова / фото: соцсети
Алика Смехова / фото: соцсети

Артистка признавалась в личном блоге, что для нее важно поддерживать себя в форме, поэтому она соблюдает определенную диету. Смехова полностью отказалась от продуктов с глютеном. По словам знаменитости, в результате она избавилась от отечности и обрела легкость, о которой всегда мечтала. Однако звезда предостерегла женщин от бездумного повторения за ней и посоветовала сначала обратиться к врачам и сдать необходимые анализы, а потом уже экспериментировать.

Смехова также активно занимается пилатесом и плаванием для поддержания фигуры.

У знаменитости двое детей, которые носят ее фамилию. Своего первенца Артема она родила в 2000 году от бизнесмена по имени Николай, а младший сын появился у звезды в 2007 году. Артистка признавалась, что отец Макара оставил ее, когда узнал о беременности, поэтому никаких контактов они не поддерживают, но и не страдают от этого.