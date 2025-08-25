Звезда «Интернов» Пермякова поделилась редкими кадрами с повзрослевшей дочерью

Пермякова растит дочь от пиар-менеджера Максима Скрябина, который моложе нее на 20 лет. Пара официально не регистрировала свои отношения, а через несколько лет после появления общего ребенка они расстались, но сохранили дружеские и деловые контакты. Знаменитость не скрывает, что экс-возлюбленный — важный человек в ее жизни, поэтому они часто проводят время вместе, но о воссоединении как пары речи не идет.