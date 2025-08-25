Ричмонд
Звезда «Интернов» Пермякова поделилась редкими кадрами с повзрослевшей дочерью

Актриса Светлана Пермякова показала свою дочь

Актриса Светлана Пермякова показала свою повзрослевшую дочь. Звезда «Интернов» поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкими кадрами с Варварой, которой недавно исполнилось 13 лет. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка рассказала, что девочка побывала на концерте своей любимой группы «Моя Мишель».

Варвара, дочь Светланы Пермяковой, фото: соцсети
Варвара, дочь Светланы Пермяковой, фото: соцсети

«Спасибо за доброе сердце, мощную энергию и радость нашей Варвары», — поблагодарила музыкантов знаменитость.

Пермякова растит дочь от пиар-менеджера Максима Скрябина, который моложе нее на 20 лет. Пара официально не регистрировала свои отношения, а через несколько лет после появления общего ребенка они расстались, но сохранили дружеские и деловые контакты. Знаменитость не скрывает, что экс-возлюбленный — важный человек в ее жизни, поэтому они часто проводят время вместе, но о воссоединении как пары речи не идет.

Актриса признавалась в интервью, что построила дом на одном участке со Скрябиным. По словам актрисы, они вместе ведут хозяйство. Пермякова отмечала, что отец дочери убедил ее приобрести участок и построить дом. Территория была сильно запущена, поэтому звезда сомневалась в целесообразности такой покупки, но позже ни разу не пожалела о ней. Знаменитость говорила, что всегда хотела жить за городом и благодарна Скрябину за помощь в реализации мечты.