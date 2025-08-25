Звезда «Чудо-женщины» показала фигуру в бикини

Звезда замужем за израильским бизнесменом Яроном Версано, они поженились в 2009 году. Через два года супруги сообщили, что ждут первенца, и в ноябре 2011 года у них родилась дочь Альма. В марте 2017 года у пары появилась еще одна девочка, ее назвали Майей, а в июне 2021 года — третий ребенок Даниэлла.