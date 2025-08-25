Джиджи Хадид улетела на отдых с Брэдли Купером после слухов о помолвке

Супермодель Джиджи Хадид улетела в отпуск вместе с актером Брэдли Купером на фоне слухов о помолвке. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
Папарацци подловили знаменитостей в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. 30-летняя супермодель и 50-летний актер стояли в очереди и не скрывались от фотографов. Куда именно направлялась пара, неизвестно. Манекенщица была запечатлена в белом топе, розовом кардигане и голубых джинсах, а артист — в черной куртке и кепке.
До этого издание Page Six сообщило, что Брэдли Купер собирается сделать предложение руки и сердца супермодели Джиджи Хадид в ближайшие месяцы. Инсайдер из окружения пары рассказал, что отношения звезд становятся все более серьезными. По словам собеседника таблоида, Брэдли Купер «подумывает о браке и детях с Джиджи Хадид».
В конце апреля актера и модель засняли, когда те направлялись на празднование дня рождения супермодели в отеле Le Chalet в Нью-Йорке. Звезда подиумов появилась на публике с кольцом на безымянном пальце, после чего в сети заподозрили, что артист сделал ей предложение руки и сердца. Однако ни пара, ни инсайдеры не подтвердили слухи.
Ранее Джиджи Хадид показала фото поцелуя с Брэдли Купером после слухов о помолвке.