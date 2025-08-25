Звезда «СашиТани» опубликовала фото с сыном, не скрывая его лица

Звезда сериала «СашаТаня» Анастасия Уколова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с сыном, не скрывая его лица. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Актриса позировала с Егором, которому в сентябре исполнится три года, на газоне в пятизвездочном отеле Турции.
«А вот и он», — написала артистка.
Первенец знаменитости недавно оказался в больнице с сотрясением мозга. Мальчик упал на кухне со стула, пока помогал матери жарить блины. По словам актрисы, она очень испугалась за ребенка, но все обошлось без серьезных последствий для здоровья.
Уколова признавалась, что оказалась совершенно не готова к материнству. По словам знаменитости, она не знала, как наладить грудное вскармливание, уложить и успокоить ребенка, поэтому наняла разных консультантов. Звезда отмечала, что была очень тревожной и много плакала из-за страха причинить вред сыну. Тогда она решила взять на работу няню, и с этого момента многое изменилось.
Артистка почти три года состояла в браке с Юрием Горовым. Актриса не показывала лицо избранника, но отмечала, что они учились в одной школе, и муж был ее первой любовью. Звезда не афишировала свой развод, однако в феврале 2025 года призналась, что обратилась за помощью к психологу. А в июне 2025 года стало известно, что Мосгорсуд официально расторг брак знаменитости. Распоряжение было опубликовано на сайте инстанции в день рождения Уколовой.