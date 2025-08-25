Сара Джессика Паркер рассказала о схожести с Кэрри Брэдшоу

После закрытия сериала «И просто так» Сара Джессика Паркер продолжает отвечать на вопросы о своей героине Кэрри Брэдшоу. В недавнем интервью актриса рассказала, как сильно она отличается от своего культового персонажа. А также раскрыла тайну, как ее личные предпочтения в еде стали частью образа Кэрри из «Секса в большом городе». Паркер заявила, что единственное, что ее связывает с Кэрри, это нелюбовь к петрушке.
«Должно быть, это было просто из-за того, что я всегда была где-то среди сценаристов… кто-то из них услышал, как я говорю официанту: “Эй, уберите, пожалуйста, петрушку! Всю остальную зелень оставьте”. Я понимаю, что это очень специфично, и думаю, я всегда чувствовала, что между мной и Кэрри на самом деле всегда очень четкая грань… Но эта нелюбовь к петрушке точно нас объединяла», — поделилась актриса любопытным фактом.
Также Паркер рассказала, что во время съемок сериала она и ее коллеги всегда были готовы съесть что-нибудь на камеру, даже если эти съемки продолжались часами.
«Синтия Никсон и я взяли за правило съедать все, что перед нами ставилось. Мы съедали все подряд, а сцены в кафе в оригинальном сериале мы могли снимать часами», — вспомнила Паркер со смехом.
Ранее Сара Джессика Паркер рассказала, почему никогда не пересматривает свои сериалы.