Сара Джессика Паркер рассказала о схожести с Кэрри Брэдшоу

«Должно быть, это было просто из-за того, что я всегда была где-то среди сценаристов… кто-то из них услышал, как я говорю официанту: “Эй, уберите, пожалуйста, петрушку! Всю остальную зелень оставьте”. Я понимаю, что это очень специфично, и думаю, я всегда чувствовала, что между мной и Кэрри на самом деле всегда очень четкая грань… Но эта нелюбовь к петрушке точно нас объединяла», — поделилась актриса любопытным фактом.