Вуди Аллен заявил, что не любит онлайн-кинотеатры

«И люди приходили и стояли в очередях в кинотеатры, и рядом с ними были сотни людей. Это было не дома, не в гостиной или спальне. Так что мне повезло застать то время, я очень хорошо проводил время, снимая фильмы, которые представлялись публике в очень романтичном виде», — отметил кинематографист.