Вуди Аллен заявил, что не любит онлайн-кинотеатры

Американский режиссер Вуди Аллен признался в беседе с НСН, что не любит онлайн-кинотеатры.
Артист объяснил, что ему не нравятся изменения в современной киноиндустрии. По словам режиссера, ему нравилось снимать фильмы, чтобы показывать их по всему миру.
«И люди приходили и стояли в очередях в кинотеатры, и рядом с ними были сотни людей. Это было не дома, не в гостиной или спальне. Так что мне повезло застать то время, я очень хорошо проводил время, снимая фильмы, которые представлялись публике в очень романтичном виде», — отметил кинематографист.
Аллен заявил, что вырос в старомодных условиях, поэтому он любит ходить в кино «по старинке».
«Однако со временем походы в кино устаревают. Например, в Нью-Йорке закрылись многие кинотеатры. Людям больше нравится смотреть фильмы в онлайне», — поделился режиссер.
Аллен признался, что пытался снять пятисерийную картину для телевидения. По его мнению, получилось неинтересно. Режиссер не хотел бы делать это снова.
Ранее Украина осудила американского режиссера за участие в Московской неделе кино.