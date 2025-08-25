Паулина Андреева снимается в новом проекте с Данилой Козловским. 36-летняя актриса опубликовала в соцсетях фотографию, где она запечатлена вместе с коллегой по съемочной площадке. Исполнители стоят между двух автомобилей и улыбаются в камеру.
Подробности нового фильма или сериала пока неизвестны.
Паулина Андреева и Данила Козловский уже появлялись вместе в одном кадре в ромкоме «Статус: Свободен» и в мистическом сериале «13 клиническая».
Звезда сериала «Метод» в последнее время довольно редко появляется в кино. Один из предстоящих проектов Паулины Андреевой — спортивная драма «Битва моторов» с Иваном Янковским и Юрой Борисовым. Кроме того, актриса исполнит роль Герцогини в сказке «Алиса в Стране Чудес».