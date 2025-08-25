Звезда сериала «Метод» в последнее время довольно редко появляется в кино. Один из предстоящих проектов Паулины Андреевой — спортивная драма «Битва моторов» с Иваном Янковским и Юрой Борисовым. Кроме того, актриса исполнит роль Герцогини в сказке «Алиса в Стране Чудес».