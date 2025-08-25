Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Паулина Андреева снимается вместе с Данилой Козловским

Опубликовано фото, где актеры с улыбкой смотрят в камеру
Данила Козловский и Паулина Андреева
Данила Козловский и Паулина Андреева

Паулина Андреева снимается в новом проекте с Данилой Козловским. 36-летняя актриса опубликовала в соцсетях фотографию, где она запечатлена вместе с коллегой по съемочной площадке. Исполнители стоят между двух автомобилей и улыбаются в камеру.

Паулина Андреева также показала, что над новым проектом работает оператор Федор Лясс, снимавший такие фильмы с участием Козловского как «Духless» и «Тренер».

Подробности нового фильма или сериала пока неизвестны.

Паулина Андреева и Данила Козловский уже появлялись вместе в одном кадре в ромкоме «Статус: Свободен» и в мистическом сериале «13 клиническая».

Звезда сериала «Метод» в последнее время довольно редко появляется в кино. Один из предстоящих проектов Паулины Андреевой — спортивная драма «Битва моторов» с Иваном Янковским и Юрой Борисовым. Кроме того, актриса исполнит роль Герцогини в сказке «Алиса в Стране Чудес».