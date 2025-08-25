Украина осудила американского режиссера за участие в Московской неделе кино

МИД Украины осудил американского режиссера Вуди Аллена за участие в Московской неделе кино. Заявление ведомство опубликовано в его Telegram-канале.
Аллен выступал онлайн по видеосвязи. Встречу с ним в открытом зале пространства «Москино» провел российский режиссер Федор Бондарчук. В ходе своей лекции для зрителей режиссер говорил о мировом кинематографе и принципах своей режиссуры. На вопрос, есть ли у него планы съемок в России, он ответил, что таких предложений ему не поступало.
«МИД Украины решительно осуждает участие американского режиссера Вуди Аллена в Московской международной неделе кино. Участвуя в фестивале, объединяющем сторонников и рупоров [президента РФ Владимира] Путина, Аллен сознательно закрывает глаза на зверства, которые Россия совершает на Украине ежедневно уже в течение 11 лет», — говорится в заявлении украинского МИД.
Там добавили, что культура никогда «не должна использоваться для отбеливания преступлений или служить инструментом пропаганды».
Московская международная неделя кино пройдет 24 и 25 августа на Кинозаводе «Москино». Среди гостей мероприятия — сербский режиссер Эмир Кустурица и американский актер Марк Дакаскос.