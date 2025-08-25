Украина осудила американского режиссера за участие в Московской неделе кино

Аллен выступал онлайн по видеосвязи. Встречу с ним в открытом зале пространства «Москино» провел российский режиссер Федор Бондарчук. В ходе своей лекции для зрителей режиссер говорил о мировом кинематографе и принципах своей режиссуры. На вопрос, есть ли у него планы съемок в России, он ответил, что таких предложений ему не поступало.