Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Украина осудила американского режиссера за участие в Московской неделе кино

МИД Украины осудил американского режиссера Вуди Аллена за участие в Московской неделе кино
Вуди Аллен
Вуди АлленИсточник: Legion-Media.ru

МИД Украины осудил американского режиссера Вуди Аллена за участие в Московской неделе кино. Заявление ведомство опубликовано в его Telegram-канале.

Аллен выступал онлайн по видеосвязи. Встречу с ним в открытом зале пространства «Москино» провел российский режиссер Федор Бондарчук. В ходе своей лекции для зрителей режиссер говорил о мировом кинематографе и принципах своей режиссуры. На вопрос, есть ли у него планы съемок в России, он ответил, что таких предложений ему не поступало.

«МИД Украины решительно осуждает участие американского режиссера Вуди Аллена в Московской международной неделе кино. Участвуя в фестивале, объединяющем сторонников и рупоров [президента РФ Владимира] Путина, Аллен сознательно закрывает глаза на зверства, которые Россия совершает на Украине ежедневно уже в течение 11 лет», — говорится в заявлении украинского МИД.

Там добавили, что культура никогда «не должна использоваться для отбеливания преступлений или служить инструментом пропаганды».

Московская международная неделя кино пройдет 24 и 25 августа на Кинозаводе «Москино». Среди гостей мероприятия — сербский режиссер Эмир Кустурица и американский актер Марк Дакаскос.