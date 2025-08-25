Майкл Гэмбон оказался прекрасным «профессором». Конечно, поначалу поклонники раскритиковали его: в третьей части Дамблдор сильно отличался от всегда улыбчивого, доброго директора и казался слишком жестоким. Актеру удалось примирить разбушевавшихся зрителей с вынужденной заменой. Он немного смягчил своего персонажа, и оставшиеся пять фильмов о «Гарри Поттере» не вызывали нареканий.