Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Привычные лица исчезают: 4 замены актеров, которые удивили зрителей

Создание фильмов, особенно сиквелов — нелегкий труд. Однако сложнее всего не просто снять более успешное продолжение проекта, а сохранить привычный публике актерский состав
Мария Серяпова
Автор Кино Mail
Майкл Гэмбон в фильме Гарри Поттер и Кубок огня
Майкл Гэмбон в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня»

Полностью исключить замены в динамичных франшизах практически невозможно. Поэтому продюсерам и режиссерам остается скрещивать пальцы в надежде, что «альтернативный» актер незаметно для зрителя вольется в экранный мир. Вспоминаем четыре киноленты с удачными и не очень актерскими перестановками.

«Ганнибал»

Джулианна Мур в фильме Ганнибал
Джулианна Мур в фильме «Ганнибал»

Джулианна Мур прекрасно исполнила роль повзрослевшей и более строгой Кларисы Старлинг, агента ФБР в сиквеле психологической саге о Ганнибале Лектере. Однако поклонники «Ганнибала» так и не смогли забыть того странного притяжения, которое витало между персонажами Энтони Хопкинса и Джоди Фостер в предшествующем фильме «Молчание ягнят».

Джоди Фостер и Энтони Хопкинс в фильме Молчание ягнят
Джоди Фостер и Энтони Хопкинс в фильме «Молчание ягнят»

Официальные причины подобного хода так и не были озвучены. Предположительно, Фостер из-за занятости в других проектах запросила слишком высокий гонорар.

«Гарри Поттер»

Первые две экранизации «поттерианы» прочно связали образ Альбуса Дамблдора с игрой Ричарда Харриса. К сожалению, в 2002 году актера не стало, и пришлось искать нового артиста.

Майкл Гэмбон в фильме Гарри Поттер и узник Азкабана
Майкл Гэмбон в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана»

Майкл Гэмбон оказался прекрасным «профессором». Конечно, поначалу поклонники раскритиковали его: в третьей части Дамблдор сильно отличался от всегда улыбчивого, доброго директора и казался слишком жестоким. Актеру удалось примирить разбушевавшихся зрителей с вынужденной заменой. Он немного смягчил своего персонажа, и оставшиеся пять фильмов о «Гарри Поттере» не вызывали нареканий.

Рэйф Файнс в фильме Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 2
Рэйф Файнс в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 2»

При этом, замене Волан-де-Морта мало кто противился, да и вообще, обратил внимание. В основном героя запомнили в исполнении Рэйфа Файнса. Но в фильме «Гарри Поттер и философский камень» главного антагониста сыграл Ричард Бреммер.

«Форсаж»

Видимо фанаты предыдущей франшизы надеялись на чудесное «воскрешение» героя, как это случилось с Брайаном О’Коннером в гоночной саге «Форсаж».

Пол Уокер погиб в аварии в 2013 году, но создатели скоростной киновселенной никак не хотели отпускать его персонажа. Поэтому, начиная с фильма «Форсаж 7», случались камбэки героя.

Пол Уокер в фильме Форсаж
Пол Уокер в фильме «Форсаж»

Первоначально зрителям напоминали о персонаже посредством его любимой «тачки» — Nissan Skyline, либо воспоминаниями в виде повторяющихся фрагментов из предыдущих фильмов. Но как только технологии позволили, Уокера заменил его брат с использованием программы распознавания и замены лиц искусственным интеллектом.

«Сумерки»

Кажется, замени продюсеры Кристен Стюарт в сиквеле «Сумерки. Сага. Новолуние», фанаты литературного оригинала лишь обрадовались бы. Но все главные герои — сама Белла, Эдвард — Роберт Паттинсон и Джекоб — Тэйлор Лотнер остались на месте.

Изменения претерпела лишь рыжеволосая злодейка Виктория, которую до третьей части играла Рашель Лефевр. Актрису заменили на Брайс Даллас Ховард, обосновав это «свежим взглядом» и занятостью предыдущей артистки.

Брайс Даллас Ховард в фильме Сумерки. Сага. Затмение
Брайс Даллас Ховард в фильме «Сумерки. Сага. Затмение»

Позже обиженная Лефевр опровергла эту версию. По словам Рашель, она гордилась своей ролью, поэтому щепетильно следила за графиком съемок и не допускала накладок.