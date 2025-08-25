Виктория Исакова поделилась новыми снимками подросшей дочери Варвары, которую она родила в браке с недавно ушедшим из жизни режиссером Юрием Морозом.
42-летняя актриса опубликовала фотографии девятилетней Варвары и рассказала, что дочь выбирает наряд для первого сентября. На кадрах Варя была запечатлена в черных брюках, белой рубашке в тонкую полоску, галстуке и тренче сливочного цвета.
«Варя выбирает, в чем пойдет на первое сентября! Говорит, что школу никто не любит, что я ее обманывала, когда говорила, что учиться интересно, но она обожает свою учительницу и по всем соскучилась. А прийти модной — это же никто не отменял», — написала актриса под снимками.
Напомним, режиссер Юрий Мороз умер в июле 2025 года после продолжительной болезни. Ему было 68 лет.