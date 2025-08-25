Джулианна Мур призналась, что жалеет о своем свадебном платье

Голливудская актриса Джулианна Мур призналась, что жалеет о выборе свадебного платья. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Знаменитость публично поздравила своего супруга Барта Фрейндлиха с 22-й годовщиной свадьбы. Актриса опубликовала фото газеты, где были размещены кадры с их торжества. На снимке артистка была запечатлена в лавандовом платье вместо белого. Знаменитость намекнула, что жалеет об отказе от традиционного наряда.
«С годовщиной, детка. Прошло 22 года, а я все еще не понимаю, почему темой свадьбы стал фиолетовый», — написала звезда в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
В декабре знаменитость стала лицом выпуска журнала L'Officiel. Артистка предстала на обложке в кружевном бюстгальтере, который дополнила расстегнутым темно-коричневым жакетом из кожи и брюками в тон. Образ актрисы завершили колье и массивные серьги. Визажисты сделали знаменитости макияж в розовых тонах, а стилисты уложили волосы. Автором съемки выступил фотограф Дэвид Ромер.
Позже Мур опубликовала фото, где позировала в черном платье-комбинации с «голым» лифом из кружева. Волосы она распустила и сделала легкий нюдовый макияж.
Ранее Джулианну Мур призвали начать есть после публикации фото в купальнике.