26-летняя внучка Михаила Боярского снялась в мокрой майке и мини-шортах

Катерина Боярская снялась в провокационной фотосессии

Катерина Боярская, внучка народного артиста Михаила Боярского опубликовала в личном блоге новые откровенные фото.

Катерина Боярская, фото: соцсети
Катерина Боярская, фото: соцсети
Катерина Боярская, фото: соцсети
Катерина Боярская, фото: соцсети

26-летняя певица показала кадры, где она предстала в коротких шортах с завязками по бокам, белой майке и лифе от купальника. На фото Катерина приподняла футболку, оголив грудь, и облила себя водой из пластиковой бутылки.

Катерина Боярская, фото: соцсети
Катерина Боярская, фото: соцсети

Напомним, Катерина — старшая дочь депутата Госдумы Сергея Боярского, сына Михаила Боярского. У нее также есть младшая сестра Александра.

Ранее внучка Боярского снялась в дерзком образе.