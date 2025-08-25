Катерина Боярская, внучка народного артиста Михаила Боярского опубликовала в личном блоге новые откровенные фото.
26-летняя певица показала кадры, где она предстала в коротких шортах с завязками по бокам, белой майке и лифе от купальника. На фото Катерина приподняла футболку, оголив грудь, и облила себя водой из пластиковой бутылки.
Напомним, Катерина — старшая дочь депутата Госдумы Сергея Боярского, сына Михаила Боярского. У нее также есть младшая сестра Александра.
Ранее внучка Боярского снялась в дерзком образе.