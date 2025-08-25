Ричмонд
Агата Муцениеце спровоцировала слухи о тайной свадьбе с Дрангой

Актриса сменила фамилию в соцсети
Петр Дранга и Агата Муцениеце
Петр Дранга и Агата Муцениеце

Актриса Агата Муцениеце сменила фамилию в соцсети, чем спровоцировала появление слухов о тайной свадьбе с аккордеонистом Петром Дрангой.

Сейчас аккаунт артистки подписан на английском: Agata Dranga.

Впервые об отношениях знаменитостей общественность заговорила в декабре 2024 года, когда актриса появилась с музыкантом на одном из светских мероприятий. В июне текущего года она подтвердила слухи о беременности, опубликовав в соцсетях соответствующие фото.

До этого Муцениеце состояла в браке с актером Павлом Прилучным и родила от него двух детей (девочку Мию и сына Тимофея). В настоящее время артисты ведут разбирательства через суд.

Ранее сообщалось, что беременная Муцениеце отправилась покупать свадебное платье.