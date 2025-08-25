Звезды сериала «След» улетели с сыном из России

Звезда «Следа» рассказывал, что сын не собирается идти по стопам родителей, и он этому только рад. Однако недавно Арсений снялся в массовке сериала «Универ. Молодые», сыграв абитуриента. По словам артиста, сын хотел увидеть работу родителей «изнутри» и удовлетворил таким образом свое любопытство. Подростку близка лингвистика, и он рассматривает вузы для поступления с соответствующим направлением. Пиоро отмечал, что Арсений является одним из лучших учеников в своей параллели, и он гордится его успехами.