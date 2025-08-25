Ричмонд
Звезды сериала «След» улетели с сыном из России

Актер Сергей Пиоро признался, что улетел с семьей в Испанию
Источник: www_gazeta_ru

Звезды сериала «След» Сергей Пиоро и Елена Головизина улетели с сыном из России. Актер сообщил об этом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Он признался подписчикам, что отдыхает с семьей в Испании.

Артист показал кадры, снятые возле Севильского кафедрального собора.

Пиоро и Головизина недавно отпраздновали годовщину свадьбы. Актеры состоят в браке 19 лет. Артист подчеркивал, что по-прежнему восхищается женой и готов «идти у нее на поводу». По словам актера, у них возникают разногласия и бывают ссоры, но они научились находить компромиссы, чтобы их союз был счастливым.

Общий сын пары родился в 2009 году. Супруги назвали первенца Арсением.

Звезда «Следа» рассказывал, что сын не собирается идти по стопам родителей, и он этому только рад. Однако недавно Арсений снялся в массовке сериала «Универ. Молодые», сыграв абитуриента. По словам артиста, сын хотел увидеть работу родителей «изнутри» и удовлетворил таким образом свое любопытство. Подростку близка лингвистика, и он рассматривает вузы для поступления с соответствующим направлением. Пиоро отмечал, что Арсений является одним из лучших учеников в своей параллели, и он гордится его успехами.