Создатели мультсериала «Три кота» Высоцкий и Васильев назвали причины его успеха

Мультсериал «Три кота» стал популярным в России и мире благодаря отражению простых семейных ценностей. Об этом 25 августа рассказали режиссер Дмитрий Высоцкий и продюсер Артем Васильев, которые занимаются созданием сериала.
«Наш ДНК — это именно семья, и через семью идет и развлечение, и образование. И зритель начинает узнавать себя. Наш культурный семейный код прекрасно перелетел через все границы и прекрасно встроился в их представления о прекрасном», — рассказал Высоцкий на Московской международной неделе кино.
Он подчеркнул, что в некоторых странах, например в Финляндии, «Три кота» являются наглядным пособием для изучения русского языка в школах. Отмечается, что мультсериал завоевал множество международных призов и наград и по-прежнему транслируется в зарубежных странах.
«Да, есть страны, которые перестали показывать [мультсериал] по политическим соображениям, но он продолжает показываться. Этот контент пересекает границы на самом деле в очень разных странах — там, где мы упомянули Турцию, Азию и так далее. Не только Англия, еще масса западных стран», — добавил Васильев.
Мировые звезды приехали на Московскую международную неделю кино, которая проходит в столице с 23 по 27 августа. Темами их обсуждений стали современные тенденции, а также как на их фоне проявляют себя российские фильмы, посвященные традиционным ценностям. На кинофоруме, посвященному укреплению международных связей в киноискусстве, собрались кинодеятели более чем из 20 стран.
Генеральный директор Art Pictures Distribution Анастасия Корчагина 21 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) рассказала, что анимационная продукция Национальной Медиа Группы (НМГ) остается самым востребованным контентом на мировом рынке. Она отметила, что мультсериал «Три кота» был продан более чем в 150 стран мира.