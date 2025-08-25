Ричмонд
Зои Кравиц засняли под руку с Гарри Стайлсом после слухов о романе с Батлером

Знаменитость была замечена с артистом 24 августа в Риме
Зои Кравиц засняли под руку с Гарри Стайлсом после слухов о романе с Батлером

Голливудскую актрису Зои Кравиц засняли на прогулке с певцом Гарри Стайлсом после слухов о романе с артистом Остином Батлером. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Знаменитость была замечена с артистом 24 августа в Риме. Один из поклонников заснял, как актриса шла под руку с певцом. Артистка была одета в белое мини-платье, черную кепку и кожаные лоферы. Поп-исполнитель предпочел синий бархатный костюм и кроссовки.

В апреле звезда спровоцировала слухи о романе с Остином Батлером. Они сблизились во время съемок фильма «Пойман с поличным». По словам собеседника издания The Sun, актеры проводили время в течение нескольких недель. При этом знаменитости пока не хотят объявлять о своих отношениях.

На днях Кравиц посетила гала-показ фильма «Пойман с поличным», который прошел в Лондоне. На светском мероприятии актриса позировала в черном шелковом макси-платье с глубоким декольте и разрезом до бедра, украшенное белым бантом. Артистка добавила к образу босоножки на каблуках и серьги. Знаменитости сделали укладку и макияж с угольно-черными стрелками и нюдовыми губами. На премьере она позировала вместе с Остином Батлером, который также сыграл в комедии.

Ранее Зои Кравиц засняли в объятиях Остина Батлера на фоне слухов о романе.