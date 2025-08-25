Зои Кравиц засняли под руку с Гарри Стайлсом после слухов о романе с Батлером

На днях Кравиц посетила гала-показ фильма «Пойман с поличным», который прошел в Лондоне. На светском мероприятии актриса позировала в черном шелковом макси-платье с глубоким декольте и разрезом до бедра, украшенное белым бантом. Артистка добавила к образу босоножки на каблуках и серьги. Знаменитости сделали укладку и макияж с угольно-черными стрелками и нюдовыми губами. На премьере она позировала вместе с Остином Батлером, который также сыграл в комедии.